Νάγκετς - Μπακς 108-104: Μια ομάδα μόνος του ο Γιάννης, αλλά το Ντένβερ άντεξε (vid)
Δεν τα κατάφεραν στην έδρα των Νάγκετς οι Μπακς. Τα ελάφια λύγισαν με 108-104 και με αυτόν τον τρόπο έπεσαν στο 17-22 σε μια δύσκολα σεζόν για εκείνα. Από την άλλη πλευρά το Ντένβερ που παίζει χωρίς Νίκολα Γιόκιτς πήγε στο 26-13.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του. Ο Άαρον Γκόρντον με δύο βολές στο τέλος κλείδωσε τη νίκη των Νάγκετς.
Εντυπωσιακός Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε άλλο ένα ματς μια ομάδα μόνος του, αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς το Ντένβερ έδειξε την κλάση του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.
Είχε 9/14 δίποντα, 10/14 βολές και 1/2 τρίποντα και προσπάθησε να κουβαλήσει τους συμπαίκτες του. Δεύτερος σκόρερ στο Μιλγουόκι ήταν ο Μάιλς Τέρνερ με 16 πόντους.
Κανείς από τους υπολοίπους δεν έβαλε πάνω από 14 πόντους.
Τα στατιστικά του Έλληνα σταρ
31 πόντοι
8 ριμπάουντ
11 ασίστ
1 κλέψιμο
2 μπλοκ
33 λεπτά
9/14 δίποντα
10/14 βολές
1/2 τρίποντα
Τα δωδεκάλεπτα: 27-23, 62-52, 85-74, 108-104
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.