O Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε, αλλά οι Νάγκετς επικράτησαν με 108-104 των Μπακς.

Δεν τα κατάφεραν στην έδρα των Νάγκετς οι Μπακς. Τα ελάφια λύγισαν με 108-104 και με αυτόν τον τρόπο έπεσαν στο 17-22 σε μια δύσκολα σεζόν για εκείνα. Από την άλλη πλευρά το Ντένβερ που παίζει χωρίς Νίκολα Γιόκιτς πήγε στο 26-13.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του. Ο Άαρον Γκόρντον με δύο βολές στο τέλος κλείδωσε τη νίκη των Νάγκετς.

Εντυπωσιακός Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε άλλο ένα ματς μια ομάδα μόνος του, αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς το Ντένβερ έδειξε την κλάση του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Είχε 9/14 δίποντα, 10/14 βολές και 1/2 τρίποντα και προσπάθησε να κουβαλήσει τους συμπαίκτες του. Δεύτερος σκόρερ στο Μιλγουόκι ήταν ο Μάιλς Τέρνερ με 16 πόντους.

Κανείς από τους υπολοίπους δεν έβαλε πάνω από 14 πόντους.

Τα στατιστικά του Έλληνα σταρ

31 πόντοι

8 ριμπάουντ

11 ασίστ

1 κλέψιμο

2 μπλοκ

33 λεπτά

9/14 δίποντα

10/14 βολές

1/2 τρίποντα

Τα δωδεκάλεπτα: 27-23, 62-52, 85-74, 108-104