Γιάννης Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς έδειξαν για άλλη μια φορά την εξαιρετική τους σχέση και πόσο σέβονται ο ένας τον άλλον.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Γιάννης Αντετοκούνμπο όπου σταθούν και όπου βρεθούν δείχνουν αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Πάντα απολαμβάνουν τις κόντρες τους και το ίδιο έγινε στη νίκη των Μπακς κόντρα στους Λέικερς στο Λος Άντζελες.

Και οι δύο έκαναν τρομερή εμφάνιση, ωστόσο ο Έλληνας σταρ... μίλησε στις λεπτομέρειες και με μπλοκ και κλέψιμο στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και έδειξαν ξανά την εξαιρετική τους σχέση.

Δείτε το στιγμιότυπο από δύο σπουδαίους παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.