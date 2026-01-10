Δείτε το μεγάλο κλέψιμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ΛεΜπρόν Τζείμς που χάρισε τη νίκη στους Μπακς.

Oι Μπακς έχοντας για άλλη μια φορά κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο άλωσαν το LA και επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς. Ο Greek Freak τελείωσε με 21 πόντους το ματς, αλλά η άμυνα του στο τέλος στον ΛεΜπρόν έκρινε τη νίκη.

Αρχικά με την τάπα του στον Βασιλιά, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και στη συνέχεια με το φοβερό κλέψιμο του πάνω στον ΛεΜπρόν δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Ο σταρ των Λέικερς πλησίασε στο καλάθι, όμως ο Έλληνας ηγέτης τον ακολούθησε και με ένα πανέξυπνο κλέψιμο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αφού λίγο μετά ο Πόρτερ έβαλε τις βολές.

Δείτε το κλέψιμο