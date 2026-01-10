Oι Σέλτικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 125-117 των Ράπτορς.

Επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα οι Σέλτικς που επικράτησαν με 125-117 των Ράπτορς. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 24-13 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 23-16.

Κορυφαίος των νικητών ο Μπράουν που εντυπωσιάζει το τελευταίο διάστημα και γενικότερα τη φετινή σεζόν με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Τέιτουμ δεν αγωνίζεται λόγω τραυματισμού από την έναρξη της σεζόν.

Για τους ηττημένους το πάλεψε ο Κουίκλι με 17 πόντους και 13 ασίστ, ο οποίος στο προηγούμενο ματς χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με buzzer beater τρίποντο.