Το δίδυμο των Αλπερέν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ έκανε την... δουλειά για τους Ρόκετς, οι οποίοι «καθάρισαν» στην τελευταία περίοδο κερδίζοντας τους Γκρίζλις (108-99).

Στο κυνήγι της 2ης θέσης παραμένουν οι Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το πώς θα εκμεταλλευτούν την έδρα τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετρούν πλέον 16 νίκες σε 19 παιχνίδια στο «Toyota Center» του Τέξας (16-3) φτάνοντας στο 28-16 και στην 4η θέση της κατάταξης στην Δύση.

Απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις το δίδυμο Σένγκουν και Ντουράντ «καθάρισε» για τα καλά την... μπουγάδα καθώς σημείωσαν τους 66 από τους 108 πόντους της ομάδας τους.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ είχε 33 πόντους με... 15/16 δίποντα (!), 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο KD σημείωσε άλλους 33 πόντους με 7/15 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Τάρι Ίσον είχε από τη πλευρά του 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ «γεμάτη» εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Έιμιν Τόμπσον με 8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ!

Για τους Μέμφις Γκρίζλις οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζα Μοράντ, οι Σάντι Αλντάμα και Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ πέτυχαν από 17 πόντους ο καθένας.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-24, 51-54, 76-77, 108-99.