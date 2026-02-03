Γκρίζλις και Τζαζ αντάλλαξαν 8 παίκτες: Στη Γιούτα ο Τζάρεν Τζάκσον

Tζαζ και Γκρίζλις αντάλλαξαν συνολικά 8 παίκτες, με τον Τζάκσον να πηγαίνει στη Γιούτα.

Σημαντική ανταλλαγή στο ΝΒΑ λίγο πριν το trade deadline. Οι Γκρίζλις έστειλαν στους Τζαζ τους Τζάρεν Τζάκσον, Τζον Κόντσαρ, Τζόκ Λαντέιλ και Βινς Γουίλιαμς. Στον αντίποδα το Μέμφις πήρε Κλέιτον, Κάιλ Άντερσον, Τέιλορ Χέντρικς και Τζορτζ Νιανγκ αλλά και 3 μελλοντικά πικ πρώτου γύρου.

Φυσικά το όνομα που ξεχωρίζει είναι ο Τζάκσον που πηγαίνει στη Γιούτα για να συνθέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο ψηλών με τον Μάρκανεν.

Όλα αυτά ενώ υπάρχουν φήμες και για τον Τζα Μοράντ, τον ηγέτη των Γκρίζλις. Ακόμα υπάρχει χρόνος για την... βόμβα αποχώρησης.