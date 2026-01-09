Ο Ντεμάρκους Κάζινς, σχολίασε την πρόσφατη δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σχετικά με το μέλλον του, αναφέροντας πως «δεν θα ζητήσει, ποτέ ανταλλαγή από τους Μπακς».

Η δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο NBA.

Αν μην τι άλλο, ο «Greak Freak», αποτελεί το πιο… καυτό όνομα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται ο ίδιος να ζητήσει ποτέ ανταλλαγή από τον σύλλογο που έχει περάσει τα τελευταία 13 χρόνια.

Ο Ντεμάρκους Κάζιν, παρότι δεν είναι ενεργός παίκτης στο NBA, δεν έπαψε ποτέ την ενασχόλησή του με το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος σέντερ που άλλοτε συνυπήρχε συμπαίκτης με τον Αντετοκούνμπο (σεζόν 2021-22), σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του στο Athletic, αναφέροντας πως δεν ο ίδιος δεν θα ζητήσει trade, όμως θα το επιχειρήσει με κάποιον τρόπο μέσω του ατζέντη του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντεμάρκους Κάζιν:

«Διαβάζω ανάμεσα από τις γραμμές. Ο Γιάννης λέει πως δες θα ζητήσει ποτέ ανταλλαγή δημόσια και το πιστεύω. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι ο ατζέντης του δε θα παραδώσει το εν λόγω μήνυμα».



