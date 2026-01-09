Κάζινς για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης δεν θα ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπακς, θα το κάνει ο ατζέντης του»
Η δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο NBA.
Αν μην τι άλλο, ο «Greak Freak», αποτελεί το πιο… καυτό όνομα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται ο ίδιος να ζητήσει ποτέ ανταλλαγή από τον σύλλογο που έχει περάσει τα τελευταία 13 χρόνια.
Ο Ντεμάρκους Κάζιν, παρότι δεν είναι ενεργός παίκτης στο NBA, δεν έπαψε ποτέ την ενασχόλησή του με το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος σέντερ που άλλοτε συνυπήρχε συμπαίκτης με τον Αντετοκούνμπο (σεζόν 2021-22), σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του στο Athletic, αναφέροντας πως δεν ο ίδιος δεν θα ζητήσει trade, όμως θα το επιχειρήσει με κάποιον τρόπο μέσω του ατζέντη του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντεμάρκους Κάζιν:
«Διαβάζω ανάμεσα από τις γραμμές. Ο Γιάννης λέει πως δες θα ζητήσει ποτέ ανταλλαγή δημόσια και το πιστεύω. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι ο ατζέντης του δε θα παραδώσει το εν λόγω μήνυμα».
The Timberwolves are flying under the radar and Lou Williams loves it for Minnesota 💯— Run It Back (@RunItBackFDTV) January 9, 2026
"4th in the West, nobody talking about them, still killing everybody. ... Everybody wants attention, but expectations come with that."@MichelleDBeadle | @boogiecousins | @TeamLou23 pic.twitter.com/sq55oFUYe3
