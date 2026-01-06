Ο Τρέι Γιανγκ και οι Χοκς μπαίνουν σε τροχιά αλλαγών, με τις δύο πλευρές να έχουν ξεκινήσει σοβαρές συζητήσεις για την προοπτική ενός trade με το μέλλον του στην Ατλάντα να μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Ο Τρέι Γιανγκ και το επιτελείο του βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή διαδικασία συζητήσεων με τους Ατλάντα Χοκς για την προοπτική ενός trade. Ο τετράκις All-Star γκαρντ, μέσω των εκπροσώπων του Άαρον Μιντζ, Ντρου Μόρισον και Όστιν Μπράουν, έχει μπει σε έναν κύκλο επαφών με τη διοίκηση του οργανισμού, όπως προκύπτει από πληροφορίες του ESPN που μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια.

The Hawks and Young's agents have maintained positive dialogue on his future ever since the franchise elected not to offer a contract extension last summer ahead of his 2026 player option. Now the sides are working together on a trade out of Atlanta. https://t.co/IWehy7ZIJN

Την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει ουσιαστικές και θετικές κουβέντες ανάμεσα στους ανθρώπους του Γιανγκ και τον general manager της ομάδας, Όνσι Σάλεχ, με κοινό στόχο να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Οι επαφές για το μέλλον του παίκτη δεν είναι καινούριες, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διάλογο εδώ και μήνες, από τη στιγμή που οι Χοκς αποφάσισαν να μην του προτείνουν επέκταση συμβολαίου.

Ο 27χρονος σταρ έχει ακόμη δύο σεζόν στο υπάρχον συμβόλαιό του, με συνολικές απολαβές 95 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το καλοκαίρι υπάρχει player option που του δίνει επιπλέον ευελιξία. Η εκτόξευση του Τζέιλεν Τζόνσον, που φέτος κινείται σε επίπεδα 24 πόντων, 10,2 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ κατά μέσο όρο, αλλά και η εξαιρετική παρουσία του Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, ο οποίος μετρά 20,7 πόντους, δείχνουν ότι οι Χοκς κοιτούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, ο Γιανγκ δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό λόγω τραυματισμών. Έχει αγωνιστεί μόλις σε 10 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, ενώ στα 27 ματς που απουσίασε, η Ατλάντα έχει θετικό πρόσημο (15-12), σε αντίθεση με το 2-8 στα παιχνίδια που έπαιξε, δεχόμενη μάλιστα σχεδόν 10 πόντους λιγότερους ανά αγώνα χωρίς αυτόν στο παρκέ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε το ESPN.