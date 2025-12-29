Οι Χοκς θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα και δεν θα έλεγαν... όχι σε ανταλλαγή Γιανγκ.

Για πολλά χρόνια ο Τρέι Γιανγκ ήταν ο απόλυτος ηγέτης των Χοκς, φτάνοντας και στους τελικούς Ανατολής το 2021, τότε που έχασε από τους Μπακς του Αντετοκούνμπο.

Πλέον όμως τα... γεράκια δείχνουν να θέλουν να περάσουν σε νέα εποχή, αφού έχουν αρκετούς ταλαντούχους παίκτες όπως ο Τζόνσον, ο Ντάνιελς και ο Ρισασέ. Ειδικά ο πρώτος κάνει... παπάδες φέτος.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, η Ατλάντα είναι ανοιχτή σε ανταλλαγή του Γιανγκ. «Υπάρχει μια αυξανόμενη πεποίθηση σε όλη τη λίγκα ότι οι Χοκς είναι πιο πρόθυμοι να τον ανταλλάξουν απ’ ό,τι υπήρξαν ποτέ», αναφέρθηκε.

Οι Χοκς είναι στο 0-6 από τότε που επέστρεψε ο Γιανγκ από τραυματισμό, έχοντας δεχθεί 125+ πόντους σε κάθε ήττα τους στα 6 παιχνίδια. Χωρίς τον Γιανγκ στο παρκέ βρίσκονται στο 13-10.