Οι Λέικερς απέκτησαν τον Λουκ Κενάρντ από τους Χοκς και έστειλαν στην Ατλάντα τον Γκέιμπ Βίνσεντ μαζί με ένα draft pick β' γύρου.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Λος Άντζελες Λέικερς ενισχύονται με τον Λουκ Κενάρντ, στέλνοντας στους Χοκς τον Γκέιμπ Βίνσεντ και ένα pick β' γύρου στο NBA Draft του 2032.

Ο Λουκ Κενάρντ σημείωσε 7.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 46 συμμετοχές με την Ατλάντα, σουτάροντας με 49.7% από τη γραμμή του τριπόντου και 53.8% εντός πεδιάς. Έτσι, οι Καλιφορνέζοι βάζουν έναν αξιόπιστο σουτέρ στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς, του ΛεΜπρόν Τζέιμς και το Όστιν Ριβς.

Αναφορικά με τον Γκέιμπ Βίνσεντ, είχε κατά μέσο όρο 4.8 πόντους και 1.3 ασίστ σε 29 αγώνες με τους Λέικερς.