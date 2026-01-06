Οι Ντιτρόιτ Πίστονς (27-9) διέλυσαν τους Νιου Γιορκ Νικς (23-13) με 121-90, με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ σε ρόλο πρωταγωνιστή, βελτιώνοντας παράλληλα το καλύτερο ρεκόρ της Ανατολής.

Οι Πίστονς επιβλήθηκαν των Νικς με 121-90, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων μετά την 1η Μαΐου, όταν οι Νεοϋορκέζοι είχαν αποκλείσει το Ντιτρόιτ στο Game 6 των προημιτελικών της Ανατολής.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους και 13 ασίστ για τους γηπεδούχους, που ανέβηκαν στο 27-9 και οδηγούν την κούρσα στην Περιφέρεια.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 25 πόντους, ωστόσο οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους Νικς, οι οποίοι γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους και υποχώρησαν στο 23-13.

Ο Μάιλς ΜακΜπράιντ (17 πόντοι) και ο Μάικαλ Μπρίτζες (10 πόντοι) ήταν οι μόνοι άλλοι διψήφιοι για τη Νέα Υόρκη, που γνώρισε την ένατη ήττα της σε 17 αγώνες μακριά από το Madison Square Garden.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν 52 πόντους στο «ζωγραφιστό», έναντι 34 των Νικς, και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 44-30.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-29, 64-54, 89-69, 121-90.