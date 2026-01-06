NBA: Οι Νάγκετς λύγισαν τους Σίξερς, φτιάχνουν σερί οι Σέλτικς
Οι Ντένβερ Νάγκετς παρατάχθηκαν απέναντι στους Σίξερς χωρίς τους Νίκολα Γιόκιτς, Τζαμάλ Μάρεϊ και Άαρον Γκόρντον, ωστόσο επικράτησαν με 125-124 στη Φιλαδέλφεια, χάρη στο νικητήριο καλάθι του Μπρους Μπράουν (19 πόντοι) στην παράταση.
Οι Σίξερς είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στο φινάλε, όμως ο Ταϊρίς Μάξι (28 πόντοι) αστόχησε σε floater. Για τους γηπεδούχους, ο Τζοέλ Εμπίντ σημείωσε 32 πόντους, φτάνοντας για τέταρτη φορά στους τελευταίους οκτώ αγώνες στους 30+ πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-29, 58-58, 93-87, 120-120 κ.α., 124-125 παρ.
Σέλτικς-Μπουλς 115-101
Οι Μπόστον Σέλτικς περιόρισαν τους Σικάγο Μπουλς στους 33 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και επικράτησαν με 115-101, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season και τις οκτώ στους τελευταίους εννέα αγώνες τους.
Ο Ανφέρνι Σίμονς σημείωσε 27 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν πρόσθεσε 14 πόντους με 6/24 σουτ. Από την άλλη πλευρά, ο Μάτας Μπουζέλις πέτυχε 26 πόντους για τους «Ταύρους», οι οποίοι υποχώρησαν στο 7-10 μακριά από την έδρα τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-14, 54-33, 85-67, 115-101
