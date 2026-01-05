Τίμπεργουλβς: Ο Έντουαρντς υπέγραψε φανέλα του για έναν πιτσιρικά και μια κυρία την... έκλεψε

Νίκος Καρφής
Έντουαρντς
Για άλλον προοριζόταν η φανέλα του Έντουαρντς, όμως κατέληξε στα λάθος χέρια.

Οι Τίμπεργουλβς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν πολύ άνετα των Γουίζαρντς με 141-115. Το σκορ έδειξε και τη διαφορά των δύο αντιπάλων φέτος.

Ο Άντονι Έντουαρντς τελείωσε με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές σε άλλη μια αναμέτρηση. Μάλιστα ο Antman ενώ βρισκόταν στον πάγκο, υπέγραψε μια φανέλα του και την έδωσε πίσω με σκοπό να φτάσει σε ένα παιδί.

Όμως η φανέλα αρχικά πήγε σε μια κυρία και εκείνη την κράτησε χωρίς να τη δώσει εκεί όπου έπρεπε και της είδε δείξει ο Έντουαρντς. Πάντως ο σταρ πιο μετά υπέγραψε νέα φανέλα, η οποία τελικά πήγε στο παιδί

Δείτε τι έγινε

 
     

