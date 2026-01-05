Τίμπεργουλβς: Ο Έντουαρντς υπέγραψε φανέλα του για έναν πιτσιρικά και μια κυρία την... έκλεψε
Οι Τίμπεργουλβς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν πολύ άνετα των Γουίζαρντς με 141-115. Το σκορ έδειξε και τη διαφορά των δύο αντιπάλων φέτος.
Ο Άντονι Έντουαρντς τελείωσε με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές σε άλλη μια αναμέτρηση. Μάλιστα ο Antman ενώ βρισκόταν στον πάγκο, υπέγραψε μια φανέλα του και την έδωσε πίσω με σκοπό να φτάσει σε ένα παιδί.
Όμως η φανέλα αρχικά πήγε σε μια κυρία και εκείνη την κράτησε χωρίς να τη δώσει εκεί όπου έπρεπε και της είδε δείξει ο Έντουαρντς. Πάντως ο σταρ πιο μετά υπέγραψε νέα φανέλα, η οποία τελικά πήγε στο παιδί
Δείτε τι έγινε
Anthony Edwards intends giveaway his signed jersey to a kid in the back, but a lady in the back decides to keep it instead of transferring to a kid.— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 5, 2026
Edwards later signs another jersey this time it reaches the destination pic.twitter.com/vxupvx9ArR
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.