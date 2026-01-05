Γουίζαρντς - Τίμπεργουλβς 115-141: Πάρτι των λύκων με Έντουαρντς
Οι Τίμπεργουλβς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν πολύ άνετα των Γουίζαρντς με 141-115. Το σκορ έδειξε και τη διαφορά των δύο αντιπάλων φέτος.
Ο Άντονι Έντουαρντς τελείωσε με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές σε άλλη μια αναμέτρηση. Καλό ματς και ο Ραντλ που είχε 22 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Κανείς άλλος συμπαίκτης του δεν τον βοήθησε και δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της περίστασης.
