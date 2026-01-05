Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη κόντρα στο Σακραμέντο.

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Μπακς κάτι που σημαίνει πως πλέον έχει 4 νίκες στα 5 τελευταία ματς τους. Δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 115-98 εκτός έδρας των Κινγκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής και η άμυνα των Κιγκς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει. Ο Greek Freak τελείωσε με 37 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε 13/17 σουτ και 11/13 βολές σε άλλη μια παράσταση.

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Γιάννης, προσπαθεί να ξυπνήσει την ομάδα του, η οποία στο διάστημα της απουσίας του δεν βλεπόταν και έκανε αρκετές ήττες.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σταρ στο Σακραμέντο