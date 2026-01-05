Αντετοκούνμπο: Το show κόντρα στους Κινγκς (vid)
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Μπακς κάτι που σημαίνει πως πλέον έχει 4 νίκες στα 5 τελευταία ματς τους. Δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 115-98 εκτός έδρας των Κινγκς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής και η άμυνα των Κιγκς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει. Ο Greek Freak τελείωσε με 37 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε 13/17 σουτ και 11/13 βολές σε άλλη μια παράσταση.
Σε εξαιρετική κατάσταση ο Γιάννης, προσπαθεί να ξυπνήσει την ομάδα του, η οποία στο διάστημα της απουσίας του δεν βλεπόταν και έκανε αρκετές ήττες.
Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σταρ στο Σακραμέντο
Giannis had 37 points in 32 minutes. 😮💨— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2026
37 PTS | 11 REB | 76% FG pic.twitter.com/b1igoY1yrH
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.