Κινγκς - Μπακς 98-115: Κυρίαρχος Γιάννης με 37 πόντους
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Μπακς, αφού δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 115-98 εκτός έδρας των Κινγκς. Τα ελάφια καθάρισαν την αναμέτρηση από τα μέσα της 4ης περιόδου όταν προηγήθηκαν με 104-88.
Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 16-20 στη βαθμολογία της Ανατολής και συνεχίζουν την προσπάθεια τους για να βρεθούν στα playoffs στο τέλος της regular season. Από την άλλη το Σακραμέντο που απογοητεύει έπεσε 8-28.
To Mιλγουόκι έχει 4 νίκες στα 5 τελευταία ματς και φαίνεται για άλλη μια φορά η επίδραση του Έλληνα σταρ στην ομάδα.
Φοβερός Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητα του και οδήγησε την ομάδα του στο ροζ φύλλο αγώνα. Η άμυνα των Κιγκς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει και έτσι ο Greek Freak τελείωσε με 37 πόντους και 11 ριμπάουντ. Καλό ματς και ο Πόρτερ με 25 πόντους και 10 ασίστ.
Στον αντίποδα ο Γουέστμπρουκ είχε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ, ενώ ο Λαβίν πρόσθεσε 20 πόντους για τους βασιλιάδες που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα.
Με 9/33 σούταραν οι Μπακς πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ενώ μόλις 4/23 είχαν οι Κινγκς σε μια βραδιά που δεν πήγε τίποτα καλά για εκείνους. Και δεν είναι η πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.
Τα στατιστικά του Έλληνα σταρ
37 πόντοι
11 ριμπάουντ
1 ασίστ
13/17 σουτ
11/13 βολές
32 λεπτά
Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 44-62, 69-85, 98-115
