ΝΙκς - Σίξερς 119-130: Μεγάλο «διπλό» για την Φιλαδέλφεια
Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έκαναν μεγάλο ματς και πέρασαν νικηφόρα από το «Madison Square Garden», επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 130-119.
Από την αρχή οι Σίξερς είχαν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, και κράτησαν τα ηνία μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη που τους ανεβάζει στο 19-14, την ώρα που οι Νικς έχασαν έδαφος, υποχωρώντας στο 23-12.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και έντονο ανταγωνισμό, με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο +1 για τους Σίξερς (30-31). Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, έτρεξαν επιμέρους 28-35 και πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά οκτώ πόντων (58-66).
Η ομάδα της Φιλαδέλφεια διατήρησε τον έλεγχο και στην τρίτη περίοδο, αυξάνοντας σταδιακά το προβάδισμά της στο +12 (87-99), παρά τις προσπάθειες των Νικς να μείνουν κοντά στο σκορ. Στην τελική ευθεία, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, ωστόσο η κόπωση δεν τους επέτρεψε να απειλήσουν ουσιαστικά.
Πρωταγωνιστής για τη Φιλαδέλφεια ήταν ο Ταϊρίς Μάξι με 36 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τη Νέα Υόρκη ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-31, 58-66, 87-99, 119-130.
