Η αυλαία έπεσε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τις εμφανίσεις των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς, Ντέβιν Μπούκερ και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να κλέβουν την παράσταση.

Η βραδιά στο NBA συνεχίστηκε με εμφατικές νίκες και σπουδαίους πρωταγωνιστές.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επικράτησαν των τραυματισμένων Νιου Όρλεαν Πέλικανς με 122-109, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Ντένι Άβντια, που σημείωσε 34 πόντους και μοίρασε 11 ασίστ.

Από πλευράς Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε 35 πόντους, αλλά δεν βρήκε αρκετή βοήθεια για να αποφευχθεί η έκτη σερί ήττα της ομάδας. Ο Τούκι Φιρς πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Τζόρνταν Πουλ και ο Κάρλο Ματκόβιτς πέτυχαν από 16 πόντους έκαστος, με τον Κέβον Λούνι να παίρνει 12 ριμπάουντ.

Σανς - Κινγκς 129-102

Οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με 129-102, στηρίζοντας την νίκη τους σε εξαιρετική πρώτη περίοδο του Ντέβιν Μπούκερ, που σημείωσε 33 πόντους, εκ των οποίων 20 στο πρώτο δωδεκάλεπτο. Οι Σανς άνοιξαν τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν εύκολα στη νίκη, με τους Ντίλον Μπρουκς και Μαρκ Γουίλιαμς να προσθέτουν 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Για τους Κινγκς, που γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους και την έκτη εκτός έδρας, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κίγκαν Μάρεϊ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 17 πόντους και 6 ασίστ, με τον Κεόν Έλις να προσθέτει 14.

Γουόριορς - Θάντερ 94-131

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, επικρατώντας με 131-94, χάρη στον Σάι Γκιλτζιούς-Αλεξάντερ που είχε 30 πόντους και 7 ασίστ. Ο Τσέτ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 15 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Οι Γουόριορς αγωνίστηκαν χωρίς Στεφ Κάρι, Τζίμι Μπάτλερ, Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόναθαν Κουμίνγκα, με τον Γουίλ Ρίτσαρντ να είναι πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, ενώ Αλ Χόρφορντ και Μόζες Μούντι πρόσθεσαν επίσης από 13. Η ομάδα του Στιβ Κερ δεν κατάφερε ποτέ να μειώσει τη διαφορά, παρά τη σύντομη αντεπίθεση στο πρώτο μέρος.

Λέικερς - Γκρίζλις 128-121

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γύρισαν το ματς απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις και επικράτησαν με 128-121, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις των Λούκα Ντόντσιτς (34 πόντοι, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (31 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Για τους Γκρίζλις, που αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ με 25 πόντους, ενώ ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Ποουπ πρόσθεσε 20 και ο Τζα Μοράντ είχε 16 πόντους και 11 ασίστ.