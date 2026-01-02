Μετά τον Γιόκιτς, και ο Βαλαντσιούνας θα αναγκαστεί να μείνει στα... πιτς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, άγχωσε ολόκληρο το μπασκετικό κοινό, έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στους Χιτ, αλλά απέφυγε τα χειρότερα. Ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο και η κατάσταση του θα επανακτιμηθεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στα παρκέ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Ντένβερ χάνει και το δεύτερο σέντερ του. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας υπέστη τράβηγμα στη δεξιά γάμπα που υπέστη κόντρα στο Τορόντο και θα χάσει τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Φέτος ο Λιθουανός έχει 8.5 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο οι Νάγκετς έχουν σημαντικές απουσίες, αφού στα... πιτς είναι και οι Γκόρντον, Τζόνσον και Μπράουν. Στο «5» θα κληθούν να δώσουν λύσεις οι Χολμς και Νατζ.

Τέσσερις από τους πέντε βασικούς της ομάδας είναι τραυματίες και ο Μάρεϊ αμφίβολος.