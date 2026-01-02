Νάγκετς: Εκτός για ένα μήνα ο Βαλαντσιούνας, ξεμένει από σέντερ το Ντένβερ
Ο Νίκολα Γιόκιτς, άγχωσε ολόκληρο το μπασκετικό κοινό, έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στους Χιτ, αλλά απέφυγε τα χειρότερα. Ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο και η κατάσταση του θα επανακτιμηθεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στα παρκέ.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Ντένβερ χάνει και το δεύτερο σέντερ του. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας υπέστη τράβηγμα στη δεξιά γάμπα που υπέστη κόντρα στο Τορόντο και θα χάσει τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Φέτος ο Λιθουανός έχει 8.5 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.
Με αυτόν τον τρόπο οι Νάγκετς έχουν σημαντικές απουσίες, αφού στα... πιτς είναι και οι Γκόρντον, Τζόνσον και Μπράουν. Στο «5» θα κληθούν να δώσουν λύσεις οι Χολμς και Νατζ.
Τέσσερις από τους πέντε βασικούς της ομάδας είναι τραυματίες και ο Μάρεϊ αμφίβολος.
Denver Nuggets center Jonas Valanciunas will be re-evaluated in 4 weeks after sustaining a right calf strain in Wednesday’s win in Toronto, sources tell ESPN. Another injury blow for third-seeded Denver, which is down 4 of 5 starters, including Nikola Jokic and now his backup. pic.twitter.com/QAfTGOFgk0— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2026
