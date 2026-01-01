Η πρόσκληση του Αντετοκούνμπο στον Τεττέη: «Όταν με πήρε τηλέφωνο ήμουν πολύ χαρούμενος»

Ο Ανδρέας Τεττέη αποκάλυψε στο Gazzetta την ιστορία πίσω από το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς και για την πρόσκληση που έλαβε από τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο των τελευταίων ημερών καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες μεταγραφικές ενισχύσεις του χειμερινού παζαριού, αφήνοντας εξαιρετική εικόνα στο πρώτο εξάμηνο με την Κηφισιά.

Ο ίδιος, μέσα από την μακροσκελή συνέντευξη που έδωσε στο Gazzetta, μίλησε εκτός των άλλων και για τον θαυμασμό που θρέφει για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το παρασκήνιο πίσω από το τηλεφώνημα που δέχτηκε από εκείνον, ενώ παράλληλα έκανε λόγο και για την πρόσκληση που έλαβε από τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA.

Χαρακτηριστικά:

«Για μένα ο Γιάννης είναι ένα πρότυπο και είναι η απόδειξη ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Γιατί τη μία μέρα μπορεί να είσαι στο πιο χαμηλό τοπικό και την άλλη να είσαι στα σαλόνια και να σε ξέρει όλος ο κόσμος. Όχι μόνο η Ελλάδα, να σε ξέρει όλος ο κόσμος. Ο Γιάννης δεν τα παράτησε ποτέ. Πέρα από καλός αθλητής είναι και πολύ καλός άνθρωπος».

«Όταν μου στείλε μήνυμα και το είδα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ο Γιάννης. Το άλλο που με έκανε ακόμα πιο χαρούμενο ήταν όταν μου είπε πως όταν επιστρέψει στην Ελλάδα θα μου στείλει μήνυμα, να κανονίσει ένα τραπέζι για να φάμε η οικογένειά του με την οικογένειά μου στο σπίτι του».