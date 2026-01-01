Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν πολύ θετικός στη νίκη... θρίλερ των Νάγκετς επί των Ράπτορς, την ώρα που ο Πάολο Μπανκέρο γινόταν ήρωας των Μάτζικ στην Ιντιανάπολις.

Χοκς - Τίμπεργουλβς 126-102

Ο Τζέιλεν Τζόνσον συνεχίζει τις πολύ μεγάλες του εμφανίσεις και οι Χοκς (21-13) έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών τους, επικρατώντας με 126-102 των Τίμπεργουλβς (16-19).

Με τον Τζόνσον να σκοράρει 34 πόντους (12/16 2π., 3/6 3π.), μαζί με 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, υπερνικώντας έτσι την 30άρα του Άντονι Έντουαρντς από την πλευρά των ηττημένων.

Πέισερς - Μάτζικ 110-112

«Θρίλερ» στην Ιντιανάπολις, με τον Πάολο Μπανκέρο να γίνεται πρωταγωνιστής της νίκης των Μάτζικ (19-15) με 112-110 επί των Πέισερς (6-28). Ο Μπανκέρο σκόραρε 29 πόντους με 10 ριμπάουντ και πέτυχε το καλάθι του προσπεράσματος στα 7.5''. Ο Άαρον Νέισμιθ αστόχησε στο νικητήριο σουτ για τους Πέισερς και έτσι οι περσινοί φιναλίστ έπεσαν στο 6-28.

Καβαλίερς - Σανς 129-113

Το δίδυμο των Ντόνοβαν Μίτσελ και Ντάριους Γκάρλαντ σκόραρε 34 και 19 πόντους αντίστοιχα, με τους Καβαλίερς (19-16) να επικρατούν των Σανς (19-14) 129-113. Αυτή ήταν η 18η 30άρα του Μίτσελ στη σεζόν, ενώ οι δύο ψηλοί, Έβαν Μόμπλεϊ (16π., 10ρ.) και Τζάρεντ Άλεν (16π., 11ρ.) προσέθεσαν νούμερα στη στατιστική τους.

Μπουλς - Πέλικανς 134-118

Ευκόλη βραδιά για τους Μπουλς (16-17) στο Σικάγο, αφού επικράτησαν με 134-118 των Πέλικανς (8-27). Σε ένα ματς που μπορεί να μην είχαν τους Τζος Γκίντεϊ και Κόμπι Γουάιτ, αλλά βρήκαν λύσεις και επιθετικό πλουραλισμό για τους «Ταύρους», οι οποίοι είχαν τον Άιζακ Οκόρο με 24 πόντους και τον Τρε Τζόουνς να ακολουθεί με 20, έχοντας παράλληλα 12 ασίστ. Διψήφιοι και οι Μάτας Μπουζέλις (19π.), Νίκολα Βούτσεβιτς (17π.), Τζέιλεν Σμιθ (14π.), Κέβιν Χέρτερ (13π.).

Ράπτορς - Νάγκετς 103-106

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να βρίσκεται εκτός λόγω του τραυματισμού του, οι Νάγκετς (23-10) επικράτησαν 106-103 στην έδρα των Ράπτορς (20-15). Η παρέα από το Ντένβερ αναζητά πρωταγωνιστές, τώρα που ο Γιόκιτς είναι εκτός, με τον Πέιτον Γουότσον να γίνεται τέτοιος, σκοράροντας 24 πόντους. Άλλους 21 προσέθεσε ο Τζαμάλ Μάρεϊ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναβαθμίστηκε, όπως είναι λογικό και σκόραρε 17 με 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το φινάλε, ωστόσο, ήταν... θρίλερ με τον Μπρους Μπράουν να χάνει δύο βολές στα 2.7'' πριν το φινάλε και τον Μπράντον Ίνγκραμ να ευστοχεί σε τρίποντο ισοφάρισης. Το οποίο όμως δε μέτρησε μετά από instant replay, βλέποντας οι διαιτητές πως η μπάλα είχε μείνει στα χέρια του.

Θάντερ - Μπλέιζερς 124-95

Η άμυνα των Θάντερ (29-5) έκανε τη δουλειά να μοιάζει πολύ εύκολη απέναντι στους Μπλέιζερς (14-20), την ομάδα που τους κέρδισε για πρώτη φορά στη σεζόν. Με τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ να σκοράρει 30 πόντους έχοντας 10/13 δίποντα, μαζί με 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, απλοποιώντας τη δουλειά για τους πρωταθλητές.