Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights και ο απολογισμός του με τους Γουίζαρντς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς minutes restriction, αλλά ακόμα και οι 33 πόντοι που πέτυχε στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε, δεν ήταν αρκετοί για τους Μπακς.
Τα «Ελάφια» λύγισαν από τους Γουίζαρντς, με τον Γιάννη μάλιστα να χάνει δύο ευκαιρίες στο φινάλε. Αφού πρώτα τον μπλόκαρε ο Άλεξ Σαρ, με το σκορ στο 113-112, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να βρει σουτ νίκης στο 1''.
Στον χρόνο αυτόν που απέμεινε, ο Αντετοκούνμπο εξάντλησε τις πιθανότητες αλλά δεν τα κατάφερε με το σουτ που βρήκε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Πόντοι - 33
- Λεπτά - 28
- Δίποντα - 12/20
- Τρίποντα - 0/1
- Βολές - 9/14
- Ριμπάουντ - 15 (5επ.)
- Ασίστ - 3
- Λάθη - 6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.