Δείτε τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη στατιστική του, στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Γουίζαρντς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς minutes restriction, αλλά ακόμα και οι 33 πόντοι που πέτυχε στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε, δεν ήταν αρκετοί για τους Μπακς.

Τα «Ελάφια» λύγισαν από τους Γουίζαρντς, με τον Γιάννη μάλιστα να χάνει δύο ευκαιρίες στο φινάλε. Αφού πρώτα τον μπλόκαρε ο Άλεξ Σαρ, με το σκορ στο 113-112, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να βρει σουτ νίκης στο 1''.

Στον χρόνο αυτόν που απέμεινε, ο Αντετοκούνμπο εξάντλησε τις πιθανότητες αλλά δεν τα κατάφερε με το σουτ που βρήκε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο