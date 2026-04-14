Πόρτις για Αντετοκούνμπο: «Προτιμά τη φιλοσοφία του Μάικ Μπουντενχόλζερ»

Ο Μπόμπι Πόρτις αποκάλυψε τα χαρακτηριστικά του προπονητή που προτιμά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μετά την σεζόν που ολοκληρώθηκε για τους Μπακς, ο Μπόμπι Πόρτις αποκάλυψε σε συνέντευξή του, τα χαρακτηριστικά του προπονητή που προτιμά ο Γιάννης Αντετκούνμπο.

Ο καλός φίλος του «Greek Freαk» είναι από τους ανθρώπους που ξέρει αρκετά καλά τον Αντετοκούνμπο και σε ερώτηση που είχε να κάνει με τα χαρακτηριστικά του τεχνικού που προτιμά ο Γιάννης, απάντησε λέγοντας:

«Θα έλεγα κάτι σαν τη φιλοσοφία του Μάικ Μπουντενχόλζερ, κάτι παρόμοιο. Έχει να κάνει με την κουλτούρα, με το να υποστηρίζεις τις σωστές αξίες και να δημιουργείς ταυτότητα. Νομίζω ότι φέτος δεν είχαμε πραγματικά ταυτότητα όταν βγαίναμε στο γήπεδο».

Με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ οι Μπακς πανηγύρισαν το πρωτάθλημα στο NBA το 2021 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να... ηγείται της ομάδας του Μιλγουόκι.