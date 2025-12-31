Μάνου Τζινόμπιλι: Θυμήθηκε τα... 5 δευτερόλεπτα που έπαιξε απέναντι στον Μάικλ Τζόρνταν!
Το μακρινό 2002 και συγκεκριμένα μια μέρα σαν σήμερα, στις 31 Δεκεμβρίου, οι Σπερς αντιμετώπισαν τους Γουίζαρντς, με τον rookie Μάνου Τζινόμπιλι να αγωνίζεται για 5 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμάται για πάντα.
Γιατί; Μα φυσικά γιατί έπαιξε για πρώτη φορά απέναντι στο ίνδαλμά του, τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν!
«23 χρόνια από την ημέρα που έπαξα απέναντι στο παιδικό μου ίνδαλμα, τον Μάικλ Τζόρνταν», έγραψε ο Μάνου Τζινόμπιλιστο «X», δείχνοντας πως παρότι στην πορεία έγινε ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία των Σπερς, δεν ξέχασε τον άνθρωπο που τον έκανε να αγαπήσει το άθλημα.
🇦🇷23 años de mi épico y único partido contra mi ídolo de la infancia MJ 🤦😁🖐️— Manu Ginobili (@manuginobili) December 31, 2025
🇺🇸23 years from my only game against my childhood hero MJ! 🤦😁🖐️ pic.twitter.com/IM8JH9JBmT
Για την ιστορία, ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιξε 35 λεπτά και σκόραρε 17 πόντους με 6/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 2/2 βολές, με τους Γουίζαρντς να επικρατούν 105-103.
