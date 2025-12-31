Μάνου Τζινόμπιλι: Θυμήθηκε τα... 5 δευτερόλεπτα που έπαιξε απέναντι στον Μάικλ Τζόρνταν!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Μάνου Τζινόμπιλι έκανε μια... ιδιέτερη ανάρτηση, με την οποία θυμήθηκε την μια και μοναδική φορά που αντιμετώπισε τον Μάικ Τζόρνταν.

Το μακρινό 2002 και συγκεκριμένα μια μέρα σαν σήμερα, στις 31 Δεκεμβρίου, οι Σπερς αντιμετώπισαν τους Γουίζαρντς, με τον rookie Μάνου Τζινόμπιλι να αγωνίζεται για 5 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμάται για πάντα.

Γιατί; Μα φυσικά γιατί έπαιξε για πρώτη φορά απέναντι στο ίνδαλμά του, τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν!

«23 χρόνια από την ημέρα που έπαξα απέναντι στο παιδικό μου ίνδαλμα, τον Μάικλ Τζόρνταν», έγραψε ο Μάνου Τζινόμπιλιστο «X», δείχνοντας πως παρότι στην πορεία έγινε ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία των Σπερς, δεν ξέχασε τον άνθρωπο που τον έκανε να αγαπήσει το άθλημα.

Για την ιστορία, ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιξε 35 λεπτά και σκόραρε 17 πόντους με 6/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 2/2 βολές, με τους Γουίζαρντς να επικρατούν 105-103.

     

