Ντρέιμοντ Γκριν σε 89χρονο οπαδό των Νετς: «Βάλε τον γέρικο κ@λ@ σου κάτω»

O Ντρέιμοντ Γκριν για άλλη μια φορά τράβηξε πάνω του τα φλας στο ματς με τους Νετς.

Σημαντική νίκη για τους Γουόριορς και άνοδος στο 17-16. Το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε με 120-107 των Νετς, αφού ο Κάρι μέτρησε 27 πόντους και ο Μπάτλερ 21.

Όμως είχαμε και αρνητικό πρωταγωνιστή, κατά κάποιο τρόπο για τους πολεμιστές και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ντρέιμοντ Γκριν. Ο παίκτης των Γουόριορς εκεί που εκτελούσε βολές, πήγε προς ένας 89χρονο οπαδό των Νετς και φώναξε: «βάλε τον γέρικο κ@λο σου κάτω».

Πρόκειται για ένας από τους πιο διάσημους fans του ΝΒΑ, τον Μπρους Ρέζνικ που αποκαλείται και Mr Whammy. Πάντως όπως γυρνούσε για τη δεύτερη βολή του άρχισε να γελάει με τον Μπάτλερ, θέλοντας να κάνουν πλάκα.

Φυσικά ο Γκριν συχνά πυκνά μπλέκεται σε διάφορα περιστατικά στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.