Άντεξαν στην παράταση οι Γουόριορς στο Χιούστον, ασταμάτητοι Σπερς με show Γουεμπανιάμα

Γουόριορς και Σπερς συνέχισαν με νίκες στο ΝΒΑ κόντρα σε Ρόκετς και Πίστονς.

Στα πιο ενδιαφέροντα ματς της βραδιάς στο ΝΒΑ οι Γουόριορς άντεξαν μέσα στο Χιούστον και επικράτησαν στην παράταση, ενώ οι Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να υποτάξουν τους Πίστονς.

Αλύγιστοι Γουόριορς, show Wemby στους Σπερς

Οι Σπερς επικράτησαν με 121-106 των Πίστονς και έστειλαν μήνυμα, με τον Γουεμπανιάμα να έχει 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση για τους Σπερς, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να έχει για τους Πίστονς 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Σε μια ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση οι Γουόριορς επικράτησαν με 115-113 των Ρόκετς και παλεύουν για εξάδα. Ο Ποτζιέμσκι είχε 26 με 9 ριμπάουντ, με τους πολεμιστές να μην έχουν στο παρκέ τον Στεφ Κάρι και φυσικά τον Μπάτλερ. Στους 30 πόντους και τις 6 ασίστ σταμάτησε ο Σέπαρντ.

Εύκολα οι Χιτ, δύσκολα οι Μάτζικ, σημαντικός Γιαμπουσέλε για Μπουλς

Οι Χιτ νίκησαν με 126-110 και πήγαν στο 34-26, σε ματς που ο Χίρο ξεχώρισε με 25 πόντους και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα στους 27 με 13 ριμπάουντ τελείωσε ο Πόρτερ για τους ηττημένους.

Οι «Λύκοι» είναι στο 40-23 μετά τη νίκη τους με 115-107 επί των Ράπτορς. Ο Γκομπέρ είχε 18 πόντους με 12 ριμπάουντ για τους Μορμόνους, ενώ ο Μπάρετ έβαλε 25 πόντους για τους ηττημένους.

Οι Μάτζικ δυσκολεύτηκαν αλλά νίκησαν με 115-114 τους Μάβερικς, με τον Κάρτερ να γίνεται ήρωας, δύο δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Μπανκέρο τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ ο Τόμπσον που έγινε τρίτος σε τρίποντα στο ΝΒΑ, είχε 24 πόντους.

Οι Μπουλς επικράτησαν με 105-103 των Σανς και ο Σέξτον είχε 30 πόντους, ενώ ο Γιαμπουσέλε μέτρησε 16 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ήλιους οι 27 πόντοι του Μπούκερ δεν ήταν αρκετοί.