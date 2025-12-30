Διπλά για Νικς και Τίμπεργουλβς, με Κάρι οι Γουόριορς (vid)

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Νικς, οι Γουόριορς και οι Τίμπεργουλβς.

Οι λύκοι επικράτησαν με 131-106 των Μπουλς και πήγαν στο 20-12, ρίχνοντας στο 15-16 το Σικάγο. Από την πλευρά των νικητών ματσάρα έκανε ο Ριντ με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Βούτσεβιτς μέτρησε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Άλωσαν τη Νέα Ορλεάνη οι Νικς

Οι Νικς επικράτησαν με 130-125 των Πέλικανς μέσα στη Νέα Ορλεάνη. Ο Μπράνσον ήταν ο ηγέτης για άλλη μια φορά με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ , ενώ ο Ζάιον το πάλεψε με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ, αλλά δεν έσωσε την ομάδα του. Πουλ και Μπέι είχαν από 26.

Ο Νόμος του Ντουράντ

Οι Ρόκετς επικράτησαν με 126-119 των Πέισερς, αφού ο Ντουράντ τελείωσε με 30 πόντους το ματς. Ο Σμιθ πρόσθεσε 21 με 10 ριμπάουντ και ο Τόμπσον είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στον αντίποδα στους 23 έμεινε ο Σιάκαμ. Στο 20-10 πήγαν οι ρουκέτες.

Με Κάρι οι πολεμιστές

Σημαντική νίκη για τους Γουόριορς και άνοδος στο 17-16. Το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε με 120-107 των Νετς, αφού ο Κάρι μέτρησε 27 πόντους και ο Μπάτλερ 21. Για τους ηττημένους ο Πόρτερ είχε 29 πόντους με 7 ριμπάουντ και ο Ντεμίν πρόσθεσε 23 πόντους.

Η πολυφωνία μίλησε για τους Σανς

Οι Σανς επικράτησαν με 115-101 των Γουίζαρντς και ανέβηκαν στο 19-13 παίρνοντας βοήθειες από πολλούς. Ο Μπρουκς είχε 26 πόντους, ο Γκιλέσπι μέτρησε 25 και ο Μπούκερ τελείωσε με 22. Από την άλλη πλευρά πρώτος σκόρερ ήταν ο Τρε Τζόνσον που σταμάτησε στους 24 πόντους για την Ουάσινγκτον του 7-24.