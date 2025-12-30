Γιάννης για τον περιορισμό λεπτών: «Το σιχαίνομαι αυτό, αλλά...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε ερώτηση για τον περιορισμό λεπτών στο ματς με τους Χόρνετς.

Νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται και πάλι στη σύνθεση τους, αλλά ξανά σε περιορισμό λεπτό. Τα ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό (113-123) από τη Σάρλοτ, αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ο Έλληνας σταρ έπαιξε μόλις 25 λεπτά, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Μετά το τέλος του ματς ρωτήθηκε για τον περιορισμό λεπτών και τόνισε πως δεν του αρέσει καθόλου, αλλά θέλει να βοηθά την ομάδα του με κάθε τρόπο, είτε παίζει 36 είτε 24 λεπτά.

«Απλά να παίζω σκληρά όσο είμαι στο παρκέ. Να έχω επίδραση όσο περισσότερο μπορώ. Νομίζω κρατώ τον εαυτό μου σε υψηλά standards και θέλω να κάνω το σωστό play για τους συμπαίκτες μου. Αν μπορώ να έχω επίδραση αμυντικά, αν μπορώ να επιδρώ επιθετικά, δεν έχει σημασία αν παίζω 34 ή 36 λεπτά ή 24. Θέλω να είμαι εκεί έξω και να κάνω αισθητή την παρουσία μου για τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους μου. Αυτό είναι το mindset. Όπως τώρα δεν μου αρέσει ο περιορισμός λεπτών. Το σιχαίνομαι αυτό. Πρέπει να βγω εκεί έξω και να θέσω τον τόνο στο παιχνίδι. Είναι λίγος χρόνος μέσα στο ματς αλλά στο τέλος της ημέρας, θέλω να κάνω την παρουσία μου αισθητή», ανέφερε στον δημοσιογράφο Έρικ Νεμ.