Χόρνετς - Μπακς 113-123: To Mιλγουόκι «τσίμπησε» με Γιάννη
Άλλη μια νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους. Τα ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό (113-123) από τη Σάρλοτ, αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.
Ηγέτης Γιάννης
Ο Έλληνας σταρ βρήκε τρόπους να κάνει αισθητή την παρουσία του για άλλη μια βραδιά και το κοντέρ έγραψε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής. Σούταρε με 11/15 δίποντα και 2/4 βολές.
Με αυτή τη νίκη τους τα ελάφια πήγαν στο 14-19 και συνεχίζουν να παλεύουν για μια θέση που οδηγεί στα playoffs. Στον αντίποδα οι Χόρνετς δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις και έπεσαν στο 11-21.
Για τους νικητές ο Πόρτις είχε 25 πόντους, ενώ ο Πόρτερ πρόσθεσε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 31 πόντους με 6 ριμπάουντ είχε ο Μίλερ, ενώ ο Λαμέλο Μπολ είχε 26 πόντους με 7 ασίστ.
Με 16/34 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, με 17/45 οι Χόρνετς. Με Γιάννη στο παρκέ το Μιλγουόκι είναι εντελώς διαφορετική ομάδα και έχει τον τρόπο να φτάνει στις νίκες. Το Α και το Ω για τον οργανισμό.
Τα νούμερα του Αντετοκούνμπο
24 πόντοι
4 ριμπάουντ
7 ασίστ
1 κλέψιμο
11/15 δίποντα
2/4 βολές
2 λάθη
3 φάουλ
25:17 λεπτά
Τα δωδεκάλεπτα: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123
