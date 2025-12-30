Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των Μπακς και τα ελάφια επικράτησαν με 123-113 της Σάρλοτ.

Άλλη μια νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους. Τα ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό (113-123) από τη Σάρλοτ, αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ηγέτης Γιάννης

Ο Έλληνας σταρ βρήκε τρόπους να κάνει αισθητή την παρουσία του για άλλη μια βραδιά και το κοντέρ έγραψε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής. Σούταρε με 11/15 δίποντα και 2/4 βολές.

Με αυτή τη νίκη τους τα ελάφια πήγαν στο 14-19 και συνεχίζουν να παλεύουν για μια θέση που οδηγεί στα playoffs. Στον αντίποδα οι Χόρνετς δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις και έπεσαν στο 11-21.

Για τους νικητές ο Πόρτις είχε 25 πόντους, ενώ ο Πόρτερ πρόσθεσε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 31 πόντους με 6 ριμπάουντ είχε ο Μίλερ, ενώ ο Λαμέλο Μπολ είχε 26 πόντους με 7 ασίστ.

Με 16/34 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, με 17/45 οι Χόρνετς. Με Γιάννη στο παρκέ το Μιλγουόκι είναι εντελώς διαφορετική ομάδα και έχει τον τρόπο να φτάνει στις νίκες. Το Α και το Ω για τον οργανισμό.

Τα νούμερα του Αντετοκούνμπο

24 πόντοι

4 ριμπάουντ

7 ασίστ

1 κλέψιμο

11/15 δίποντα

2/4 βολές

2 λάθη

3 φάουλ

25:17 λεπτά

Τα δωδεκάλεπτα: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123