O Mπράντον Μίλερ έκλεψε την παράσταση κόντρα στους Μπακς παρά την ήττα της ομάδας του.

Άλλη μια νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους. Τα ελάφια επικράτησαν με 123-113 της Σάρλοτ, αφού ο Greek Freak είχε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Πάντως ο Μπράντον Μίλερ των Χόρνετς κατάφερε να προσφέρει μια από τις φάσεις του ματς. Από τους λίγους παίκτες της Σάρλοτ που έχουν κάτι να επιδείξουν φέτος με τις εμφανίσεις τους.

Έφυγε σαν... σφαίρα στο ανοιχτό γήπεδο, πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον Κάιλ Κούζμα που νόμιζε πως θα τον σταματήσει. Και σαν να μην έφτανε αυτό γύρισε και του είπε και... δύο λογάκια.

Δείτε τη φάση