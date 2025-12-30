Πιρς για Γουεμπανιάμα: «Εγώ δεν θα δεχόμουν να μην ξεκινάω βασικός»

O Πολ Πιρς μίλησε για το γεγονός πως ο Γουεμπανιάμα έρχεται από τον πάγκο στα ματς των Σπερς μετά την επιστροφή του.

Οι Σπερς ηττήθηκαν από τους Καβς μέσα στο Σαν Αντόνιο και σε άλλο ένα ματς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν ξεκίνησε βασικός. Από τότε που επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, ο Γάλλος σταρ έχει περιορισμό λεπτών και τον διαχειρίζονται σε κάθε παιχνίδι.

Κόντρα στους ιππότες έπαιξε 27 λεπτά και ήρθε από τον πάγκο. Ο Πολ Πιρς μίλησε στο No Fouls Given και εξέφρασε τις αντιρρήσεις του με την κατάσταση αυτή.

Ο θρύλος των Σέλτικς ανέφερε πως ένας superstar σαν τον Wemby δεν θα έπρεπε να δέχεται να έρχεται από τον πάγκο. «Δεν θα το δεχόμουν εγώ αυτό», τόνισε.

Οι άλλοι δύο παρουσιαστές (ένας εξ αυτών ο Ντάνι Γκριν) προσπαθούσαν να του εξηγήσουν πως είναι σε περιορισμό λεπτών, αλλά εκείνος έμεινε στην άποψη του. Μάλιστα ανέφερε πως δεν βοηθά τους Σπερς που θέλουν να χτίσουν ένα σερί νικών να μην ξεκινά βασικός ο Γάλλος ψηλός.