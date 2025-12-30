Πιρς για Γουεμπανιάμα: «Εγώ δεν θα δεχόμουν να μην ξεκινάω βασικός»
Οι Σπερς ηττήθηκαν από τους Καβς μέσα στο Σαν Αντόνιο και σε άλλο ένα ματς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν ξεκίνησε βασικός. Από τότε που επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, ο Γάλλος σταρ έχει περιορισμό λεπτών και τον διαχειρίζονται σε κάθε παιχνίδι.
Κόντρα στους ιππότες έπαιξε 27 λεπτά και ήρθε από τον πάγκο. Ο Πολ Πιρς μίλησε στο No Fouls Given και εξέφρασε τις αντιρρήσεις του με την κατάσταση αυτή.
Ο θρύλος των Σέλτικς ανέφερε πως ένας superstar σαν τον Wemby δεν θα έπρεπε να δέχεται να έρχεται από τον πάγκο. «Δεν θα το δεχόμουν εγώ αυτό», τόνισε.
Οι άλλοι δύο παρουσιαστές (ένας εξ αυτών ο Ντάνι Γκριν) προσπαθούσαν να του εξηγήσουν πως είναι σε περιορισμό λεπτών, αλλά εκείνος έμεινε στην άποψη του. Μάλιστα ανέφερε πως δεν βοηθά τους Σπερς που θέλουν να χτίσουν ένα σερί νικών να μην ξεκινά βασικός ο Γάλλος ψηλός.
Paul Pierce says a superstar like Wemby shouldn’t accept coming off the bench— NBACentral (@TheDunkCentral) December 29, 2025
“I’m not accepting that.”
(🎥 @NFGShow ) pic.twitter.com/ASa0GnvOKU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.