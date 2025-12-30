Οι Καβς με τρομερή εμφάνιση επικράτησαν με 113-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο.

Επιστροφή στις μεγάλες εμφανίσεις για τους Καβς. Το Κλίβελαντ έφυγαν με ένα σημαντικό διπλό με 101-113 από το Σαν Αντόνιο και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 18-16 για να ρίξουν στο 23-9 τους Σπερς.

Κορυφαίος των νικητών ο Άλεν που τελείωσε με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ double double έκανε και ο Γκάρλαντ με 15 πόντους και 11 ασίστ.

Στον αντίποδα ο συνήθης ύποπτος Γουεμπανιάμα μέτρησε 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Καστλ είχε 15 πόντους, 8 ασίστ, αλλά και 5 κλεψίματα για τους ηττημένους.