Σπερς - Καβς 101-113: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο με τον... πύργο τους (vid)
Επιστροφή στις μεγάλες εμφανίσεις για τους Καβς. Το Κλίβελαντ έφυγαν με ένα σημαντικό διπλό με 101-113 από το Σαν Αντόνιο και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 18-16 για να ρίξουν στο 23-9 τους Σπερς.
Κορυφαίος των νικητών ο Άλεν που τελείωσε με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ double double έκανε και ο Γκάρλαντ με 15 πόντους και 11 ασίστ.
Στον αντίποδα ο συνήθης ύποπτος Γουεμπανιάμα μέτρησε 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Καστλ είχε 15 πόντους, 8 ασίστ, αλλά και 5 κλεψίματα για τους ηττημένους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.