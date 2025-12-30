Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Χόρνετς.

Διαφορετική ομάδα είναι οι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους. Τα ελάφια είναι ανώτερα από τη Σάρλοτ και το έδειξαν στο διπλό (113-123), αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Για άλλη μια φορά ο Έλληνας σταρ βγήκε μπροστά και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη κι ας έπαιξε μόνο 25 λεπτά. Τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ σούταρε με 11/15 δίποντα και 2/4 βολές.

Ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση, με τα ελάφια να μαθαίνουν σιγά σιγά τι σημαίνει να νικάς, κάτι που κόντεψαν να ξεχάσουν σε πολλά ματς με τον Γιάννη στα... πιτς.