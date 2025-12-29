Όλος ο διάλογος του Γιάννη με τον Βούτσεβιτς που έφερε την έκρηξη: «Δεν με νοιάζει»

Δείτε όλο τον διάλογο της έντασης στο ματς των Μπακς με τους Μπουλς, μετά τον... ανεμόμυλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Μπουλς, έφερε ένταση, με τους παίκτες του Σικάγο να ζητούν τον λόγο από τον σταρ των ελαφιών

Ο Greek Freak ενώ το ματς είχε κριθεί και απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε, τελείωσε τη φάση με ανεμόμυλο, κάτι που εκνεύρισε τους ταύρους.

Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το κάρφωμα και για τον λόγο που το έκανε, απαντώντας πως έψαχνε έναν τρόπο να δείξει σε όλους ότι πρέπει να... λερώσουν τα χέρια τους.

Ο λογαριασμός «LegendZ» έφερε στο φως και τον διάλογο που ακολούθησε στην ένταση.

-Γιάννης: «Επέστρεψα»

-Βούτσεβιτς: «Μην το κάνεις αυτό»

-Γιάννης: «Δεν με νοιάζει»

Στη συνέχεια στον... σαματά μπήκαν και οι Τρεντ και Πόρτις, ο οποίος πάντα είναι πρώτος σε τέτοια σκηνικά και ήταν έξαλλος και κόντρα στους Μπουλς.

Δείτε το video