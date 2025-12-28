NBA: Προσπέρασε Μάτζικ Τζόνσον ο Γουέστμπρουκ, πήραν το... θρίλερ απέναντι στον «τριπλό» Γιόκιτς οι Μάτζικ
- Κινγκς - Μάβερικς 113-107
- Μάτζικ - Νάγκετς 127-126
- Χοκς - Νικς 125-128
- Ρόκετς - Καβαλίερς 117-100
- Χιτ - Πέισερς 142-116
- Τίμπεργουλβς - Νετς 107-123
- Σπερς - Τζαζ 114-127
Κινγκς - Μάβερικς 113-107
Οι Κινγκς (8-23) υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στους Μάβερικς (12-21), αφού επικράτησαν με 113-107, σε ένα παιχνίδι που ο Ράσελ Γουέστρπρουκ ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον.
Ο γκαρντ των Κιγνκς μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Η ένατη τελική του πάσα ήταν αρκετή για να προσπεράσει τον Μάτζικ Τζόνσον και να γίνει ο έβδομος παίκτης στην ιστορία του NBA με τις περισσότερες, έχοντας πλέον 10.149.
Μάτζικ - Νάγκετς 127-126
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση των Μάτζικ (18-14) με τους Νάγκετς (22-9), με την ομάδα του Ορλάντο να παίρνει τελικά τη νίκη με 127-126. Πέντε πόντοι του Γιόκιτς και ένα καλάθι του Μάρεϊ έβαλαν μπροστά τους Νάγκετς με 123-124, 37.4'' πριν το φινάλε.
Ο Τρίσταν Ντα Σίλβα απάντησε, ενώ δύο βολές του Ντέσμοντ Μπέιν έγραψαν το 127-126, στα 6.9''. Ο Μάρεϊ πήρε το τελευταίο σουτ αλλά αστόχησε, με τους Μάτζικ να φεύγουν νικητές.
Φυσικά, ο Γιόκιτς κατέγραψε άλλο ένα triple double με 34 πόντους, 21 ριμπάουντ και 12 ασίστ αλλά δεν ήταν αρκετό.
Χοκς - Νικς 125-128
Μπορεί να χρειάστηκαν το δίδυμο των Τάουνς και Μπράνσον σε φουλ ρυθμούς οι Νικς (22-9), αλλά το σημαντικό για εκείνους είναι ότι πέρασαν έστω και αγχωτικά από την έδρα των Χοκς (15-18) με 125-128.
Ο ΚΑΤ σκόραρε 36 πόντους μαζί με τα 16 ριμπάουντ που κατέβασε. Ο Μπράνσον προσέθεσε άλλους 34 και έτσι οι Χοκς δεν τα κατάφεραν, παρά την προσπάθεια για ανατροπή. Προσπέρασαν μάλιστα με 125-124 στα 48'', αλλά η ψυχραιμία των Νικς στις βολές και ένα λάθος του Τρέι Γιανγκ στο ενδιάμεσο, οδήγησαν στο τελικό 125-128.
Ρόκετς - Καβαλίερς 117-100
Μία εύκολη βραδιά είχαν οι Ρόκετς (19-10) στην έδρα τους, με τον Κέβιν Ντουράντ να απλοποιεί την κατάσταση. Ο σούπερ σταρ των Ρόκετς σκόραρε 30 πόντους και έτσι οι Καβαλίερς δεν είχαν απάντηση, αφού αποδέχτηκαν τη μοίρα τους, όπως φανερώνει και το τελικό 117-100.
Όταν οι Καβαλίερς μείωσαν στους 12, στα μέσα της τρίτης περιόδου, το Χιούστον έτρεξε σερί 15-0. Ο Ντουράντ των 30 πόντων, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ δεν αγωνίστηκε καν στην τελευταία περίοδο.
Χιτ - Πέισερς 142-116
Οι Πέισερς (6-26) έχουν μείνει με μόλις μία εκτός έδρας νίκη σε 15 παιχνίδια, αφού ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια και στο Μαϊάμι από τους Χιτ (17-15) με το ευρύ 142-116. Άντριου Γουίγκινς και Χάιμε Χάκεζ σκόραραν από 28 πόντους, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να μετράει 33 και να είναι ο καλύτερος των Πέισερς.
Στα θετικά για την ομάδα της Ιντιάνα, που μετράει οκτώ διαδοχικές ήττες, η επιστροφή του Άαρον Νέισμιθ μετά το θέμα του στον ώμο.
Τίμπεργουλβς - Νετς 107-123
Ο Καμ Τόμας έχασε 20 παιχνίδια στη σεζόν, αλλά η επιστροφή του σημαδεύτηκε με μία νίκη των Νετς (10-19), η οποία μάλιστα ήταν και άνετη κόντρα στους Τίμπεργουλβς (20-12) με 123-107 μέσα στη Μινεσότα.
Στην επιστροφή του, ο Τόμας ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε 30 πόντους σε 20 λεπτά, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζ. να σκοράρει άλλους 27 με 10 ριμπάουντ. Κορυφαίος ο Άντονι Έντουαρντς που μέτρησε 28 για τους Τίμπεργουλβς.
Σπερς - Τζαζ 114-127
Οκτώ διαδοχικές νίκες μετρούσαν οι Σπερς (23-8), μέχρι που συνάντησαν τους Τζαζ (12-19) στο Σαν Αντόνιο. Το τελικό 114-127 μαρτυρά απόλυτα την κυριαρχία τους, στη βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε στην αρχική πεντάδα, αφού μέχρι τώρα έπαιζε με περιορισμό λόγω της επιστροφής από τον τραυματισμό του.
Ο Γάλλος πέτυχε 32 πόντους με 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 μπλοκ αλλά δεν ήταν αρκετοί, αφού ένας άλλος Ευρωπαίος, ο Λάουρι Μάρκανεν σκόραρε 29, με τον Κεγιόντε Τζορτζ να προσθέτει άλλους 28 για τους Τζαζ.
