Χοσέ Αλβαράδο και Μαρκ Γουίλιαμς αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους παίζοντας μπουνιές στο παρκέ, μετά από ένα φάουλ του πρώτου.

Οι Σανς (18-13) πέρασαν από την έδρα των Πέλικανς (8-25) με 123-114, αλλά το ματς πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, μιας και τα πάντα επισκιάστηκαν από τις μπουνιές του Χοσέ Αλβαράδο με τον Μαρκ Γουίλιαμς.

Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Αλβαράδο χρεώθηκε με φάουλ, αφού έσπρωξε τον αντίπαλό του. Ο ίδιος δεν το δέχτηκε και γύρισε να ζητήσει τον λόγο από τον Γουίλιαμς.

Ο οποίος απάντησε, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και τους δύο παίκτες να παίζουν μπουνιές κανονικά, μετατρέποντας το παρκέ σε ρινγκ μέχρι να τους χωρίσουν οι συμπαίκτες τους.

Αμφότεροι φυσικά αποβλήθηκαν και αναμένεται να τιμωρηθούν από τη λίγκα.

Πέλικανς - Σανς 114-123

Στα του παιχνιδιού τώρα, οι Σανς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη παρά την αστοχία του Ντέβιν Μπούκερ. Ο σούπερ σταρ των «ήλιων» σκόραρε 20 πόντους με 6/18 εντός παιδιάς και 3/9 τρίποντα εξ αυτών, αλλά Ντίλον Μπρουκς (18π.), Κόλιν Γκιλέσπι (15π.), Τζόρνταν Γκούντγουϊν (16π.) και Ρόις Ο'Νίλ (15π.) έκαναν τη διαφορά.