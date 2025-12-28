NBA: Έπαιξαν μπουνιές στο παρκέ Αλβαράδο και Μαρκ Γουίλιαμς
Οι Σανς (18-13) πέρασαν από την έδρα των Πέλικανς (8-25) με 123-114, αλλά το ματς πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, μιας και τα πάντα επισκιάστηκαν από τις μπουνιές του Χοσέ Αλβαράδο με τον Μαρκ Γουίλιαμς.
Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Αλβαράδο χρεώθηκε με φάουλ, αφού έσπρωξε τον αντίπαλό του. Ο ίδιος δεν το δέχτηκε και γύρισε να ζητήσει τον λόγο από τον Γουίλιαμς.
Ο οποίος απάντησε, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και τους δύο παίκτες να παίζουν μπουνιές κανονικά, μετατρέποντας το παρκέ σε ρινγκ μέχρι να τους χωρίσουν οι συμπαίκτες τους.
Jose Alvarado vs. Mark Williams throwing punches. 😳
pic.twitter.com/t6Mkc1vSdt— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 28, 2025
Αμφότεροι φυσικά αποβλήθηκαν και αναμένεται να τιμωρηθούν από τη λίγκα.
Πέλικανς - Σανς 114-123
Στα του παιχνιδιού τώρα, οι Σανς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη παρά την αστοχία του Ντέβιν Μπούκερ. Ο σούπερ σταρ των «ήλιων» σκόραρε 20 πόντους με 6/18 εντός παιδιάς και 3/9 τρίποντα εξ αυτών, αλλά Ντίλον Μπρουκς (18π.), Κόλιν Γκιλέσπι (15π.), Τζόρνταν Γκούντγουϊν (16π.) και Ρόις Ο'Νίλ (15π.) έκαναν τη διαφορά.
