Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση για λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς μετά τον τραυματισμό του στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ήταν 3 Δεκεμβρίου όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ υπέστη θλάση στην γάμπα στο ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς με αποτέλεσμα να μπει στα «πιτς».

Ύστερα από 24 ημέρες και οκτώ παιχνίδια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στους Μπουλς τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12, 03:00) στο Σικάγο.

Όπως αναφέρουν πολλές πηγές στις ΗΠΑ μεταξύ των οποίων το «Atheltic» και το «ESPN» ο «Greek Freak» αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά, με την προϋπόθεση να ολοκληρώσει το ζέσταμά του χωρίς να έχει προβλήματα ή ενοχλήσεις στη γάμπα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει χάσει τα τελευταία οκτώ παιχνίδια της ομάδας του λόγω της θλάσης και οι Μπακς μέτρησαν σε αυτό το διάστημα ρεκόρ 2-6 με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Ουσιαστικά πρόκειται για τον ίδιο τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός και από τα τα playoffs του 2024.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 28.9 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ, με 64% εντός παιδιάς. Το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 10-7 όταν αγωνίζεται και 3-11 όταν απουσιάζει.