Τα «μπινελίκια» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε: «Γ@μw την...» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μόλις κατάλαβε οτι τραυματίστηκε άρχισε να βρίζει.

Μπορεί οι Μπακς να κατάφεραν να κερδίσουν τους Πίστονς με 113-109, ωστόσο η νίκη τους αυτή επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «ελαφιών» κατά την διάρκεια του τρίτου λεπτού της αναμέτρησης, έχοντας παίξει ελάχιστα όπως καταλαβαίνει κανείς, ξαφνικά έπεσε στο έδαφος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή με αντίπαλο που να του έχει προκαλέσει πρόβλημα.

Εκεί λοιπόν όπως φαίνεται και από το βίντεο, καταλαβαίνει οτι τραυματίστηκε και ξεσπάσει αρχίζοντας να βρίζει, μην μπορώντας να πιστέψει την ατυχία του.

Η πρώτη διάγνωση, δείχνει οτι τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι και συγκεκριμένα στην γάμπα, στην οποία έχει υποστεί θλάση. Θλάση μάλιστα ήταν και ο προηγούμενος τραυματισμός του στους προσαγωγούς, από τον οποίο είχε επιστρέψει πρόσφατα.

Anyone able to tell what Giannis says after he goes down here? pic.twitter.com/1gsNnLmGE4 December 4, 2025

Νίκησαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τώρα, οι Μπακς πέτυχαν σημαντική νίκη μετά από οκτώ σερί ήττες, σε μια περίοδο που υπάρχουν ερωτήματα και με το μέλλον του Έλληνα σταρ, ο οποίος κατέβασε τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το instagram, κρατώντας μόνο εκείνες με τους τίτλους. Τα ελάφια ανέβασαν την απόδοση τους στην τέταρτη περίοδο και έτσι κατάφεραν να υποτάξουν μια εξαιρετική ομάδα που φέτος δείχνει πως μπορεί να φτάσει μακριά.

Ο Αντετούνμπο πρόλαβε στο διάστημα που αγωνίστηκε να μετρήσει 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 ριμπάουντ, ενώ ο Πόρτερ ήταν κορυφαίος με 26 πόντους και 7 ασίστ. Καλό ματς και ο Ρόλινς με 22 πόντους και 8 ασίστ.