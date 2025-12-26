Ο Νίκολα Γιόκιτς επέλεξε μία πολύ συγκεκριμένη στυλιστική επιλογή θέλοντας να στείλει το μήνυμα του που φτάνει πίσω στο 2014 και στο draft του.

Μία αδιανόητη ματσάρα διεξήχθη στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 κλείνοντας ιδανικά την αυλαία στην Cristmas Day της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάλι πράγματα και... θαύματα στο παρκέ σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό triple double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ έκανε και 2 μπλοκ για να αναδειχθεί ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Ο Σέρβος σέντερ έγραψε ιστορία καταγράφοντας το μοναδικό παιχνίδι στην ιστορία του NBA με νούμερα 55+ πόντων, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ, ωστόσο εντύπωση προκάλεσε η στυλίστική του επιλογή κατά την άφιξή του στο γήπεδο για το ματς.

Ο «Τζόκερ» αποφάσισε να εμφανιστεί με μία ζακέτα που έφερε το σήμα της γνωστής αλυσίδας «Taco Bell», ενώ από μέσα φορούσε ένα T-shirt που έγραφε «ακόμα δεν πρόκειται να το δοκιμάσω», με μία στάμπα από... μπουρίτο να συνοδεύει αυτά τα λόγια.

Nikola responds to the noise 👀 pic.twitter.com/P1lFleCRyx — Denver Nuggets (@nuggets) December 26, 2025

Ο λόγος πίσω από αυτή την επιλογή ήταν πολύ συγκεκριμένος, καθώς, όταν έλαβε μέρος στο ντραφτ του NBA το 2014 είδε τους Αμερικανούς να του δείχνουν απροκάλυπτα πως δεν τον είχαν και σε μεγάλη… εκτίμηση. Τη στιγμή που ανακοινώθηκε η επιλογή του στο νούμερο 41 του ντραφτ από τους Νάγκετς, το ESPN, που το μετέδιδε, προτίμησε να δείξει μια διαφήμιση της μεξικάνικης αλυσίδας, Taco Bell.

Γι' αυτό λοιπόν και η εύστοχη ειρωνεία του.