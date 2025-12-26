Ο Νίκολα Γιόκιτς ντύθηκε... Άγιος Βασίλης και μοίρασε δώρα στους Νάγκετς με την επιβλητική του εμφάνιση οδηγώντας τους στη νίκη με 142-138 στην παράταση κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Μία αδιανόητη ματσάρα έλαβε χώρα στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 στην παρατάση διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τα Christmas games είναι τόσο ξεχωριστά, κλεινοντας ιδανικά την αυλαία σε αυτή τη συνήθεια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάλι πράγματα και θαύματα στο παρκέ σημειώνοντας ένα αδιανόητο triple double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ έκανε και 2 μπλοκ για να αναδειχθεί ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ μνε 35 πόντους και 10 ασίστ.

Για τη Μινεσότα, κορυφαίος ήταν ο Άντονι Έντουαρντς με 44 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Τζούλιους Ραντλ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-29, 57-55, 92-78, 115-115 (κ.α.), 142-138 (παρ.)