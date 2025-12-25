Ο Τρέι Γιανγκ έφερε χαρά σε έναν μικρό θαυμαστή του και μεταμόρφωσε το σπίτι του!

Δίπλα στον μικρό θαυμαστή του, Αμάρι βρέθηκε ο Τρέι Γιάνγκ και οι Χοκς που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο σταρ της Ατλάντα συνεργάστηκε με την οργάνωση "Sunshine on a Ranney Day" και επισκέφθηκε στο σπίτι μικρού θαυμαστή του και έκανε το σπίτι του ένα... όνειρο.

Δημιούργησε ένα μπασκετικό δωμάτιο και ο πιτσιρικάς συγκινήθηκε με την έκπληξη του αγαπημένου του παίκτη στο ΝΒΑ. Αυτές τις ξεχωριστές μέρες ο Ice Trae πρόσφερε μια αξέχαστη εμπειρία στον μικρό φίλο του και πέρασε όμορφες στιγμές μαζί του.