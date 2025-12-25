Γιανγκ: Ο σταρ των Χοκς έκανε αξέχαστα τα Χριστούγεννα μικρού θαυμαστή του
Δίπλα στον μικρό θαυμαστή του, Αμάρι βρέθηκε ο Τρέι Γιάνγκ και οι Χοκς που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.
Ο σταρ της Ατλάντα συνεργάστηκε με την οργάνωση "Sunshine on a Ranney Day" και επισκέφθηκε στο σπίτι μικρού θαυμαστή του και έκανε το σπίτι του ένα... όνειρο.
Δημιούργησε ένα μπασκετικό δωμάτιο και ο πιτσιρικάς συγκινήθηκε με την έκπληξη του αγαπημένου του παίκτη στο ΝΒΑ. Αυτές τις ξεχωριστές μέρες ο Ice Trae πρόσφερε μια αξέχαστη εμπειρία στον μικρό φίλο του και πέρασε όμορφες στιγμές μαζί του.
This Christmas, it’s bigger than basketball ❤️— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 24, 2025
After meeting 9-year-old Amari during a difficult recovery this year, @TheTraeYoung decided to go above and beyond for his biggest fan.
Trae worked with Sunshine on a Ranney Day to transform Amari’s home so it fit his needs,… pic.twitter.com/OJzVyzFzeh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.