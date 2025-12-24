Oι Τίμπεργουλβς έδειξαν ποιότητα και επικράτησαν με 115-104 των Νικς.

Ωραίο ματς στη Μινεσότα με τους λύκους τελικά να επικρατούν με 115-104. Οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν έτσι να φτάσουν στο 20-10 και συνεχώς ανεβαίνουν. Στο 20-9 συναντάμε την ομάδα της Νέας Υόρκης.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 38 πόντους είχε κέφια και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και για άλλη μια φορά έδειξε την ικανότητα του στον επιθετικό τομέα. Ένα σπάνιο κράμα παίκτη.

Από την άλλη ο απίθανος Τάουνς τελείωσε με 40 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του. Στοίχισε η απουσία του Μπράνσον.