Τίμπεργουλβς - Νικς 115-104: «Δάγκωσαν» με φοβερό Έντουαρντς
Ωραίο ματς στη Μινεσότα με τους λύκους τελικά να επικρατούν με 115-104. Οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν έτσι να φτάσουν στο 20-10 και συνεχώς ανεβαίνουν. Στο 20-9 συναντάμε την ομάδα της Νέας Υόρκης.
Ο Άντονι Έντουαρντς με 38 πόντους είχε κέφια και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και για άλλη μια φορά έδειξε την ικανότητα του στον επιθετικό τομέα. Ένα σπάνιο κράμα παίκτη.
Από την άλλη ο απίθανος Τάουνς τελείωσε με 40 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του. Στοίχισε η απουσία του Μπράνσον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.