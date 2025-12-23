Μπάτλερ: «Μην με ψηφίσετε για All Star Game, στείλτε με στα Barbados»
Είναι φοβερός τύπος ο Τζίμι Μπάτλερ και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ περιμένουν να πάρουν την ευκαιρία τους και να παίξουν στο All Star Game ωστόσο εκείνος φαίνεται πως έχει άλλά σχέδια. Σχέδια για διακοπές σε εκείνο το διάστημα.
«Μην ψηφίσετε για μένα παιδιά. Αντί για αυτό κάποιος να φτιάξει ένα go fundme για να με στείλετε στα Barbados. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, πάμε Γουόριορς», έγραψε ο Jimmy Buckets.
Φέτος ο Μπάτλερ μετρά με τη φανέλα των Γουόριορς 19.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ κατά μέσο όρο. Το Γκόλντεν Στέιτ βρίσκεται στην 8η θέση της Δύσης με ρεκόρ 15 νίκες και 15 ήττες.
Looks like Jimmy has other plans for All-Star weekend 😭— Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2025
(h/t @warriors, @jimmybutler) pic.twitter.com/fxq6SKFQza
