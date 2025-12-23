Γουόριορς: Ένταση μεταξύ Κερ-Γκριν, σηκώθηκε και έφυγε για τα αποδυτήρια ο Ντρέιμοντ
Με νίκη συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Γουόριορς που καθάρισαν εύκολα με 120-97 τους Μάτζικ. Έτσι ανέβηκαν στο 15-15 σε ένα ματς που δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο τους. Στο 16-14 πήγαν οι ηττημένοι.
Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Κάρι με 26 πόντους και 6 ασίστ, αλλά άλλος έκλεψε την παράσταση για λάθος λόγους. Ο Ντρέιμοντ Γκριν και ο Στιβ Κερ είχαν μια έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός timeout και εκεί που μιλούσαν, ο Ντρέιμοντ σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε στα αποδυτήρια. Δεν έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά.
Αυτή δεν είναι η πρώη φορά που ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών δημιουργεί αναστάτωση στην ομάδα.
Draymond Green heads to the locker room after a fiery exchange with Steve Kerr 👀— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 23, 2025
(via @shubhydoo)pic.twitter.com/oi3eRR0crQ
