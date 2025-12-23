Δεν κύλησαν ομαλά τα πράγματα κατά τη διάρκεια ενός timeout των Γουόριορς.

Με νίκη συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Γουόριορς που καθάρισαν εύκολα με 120-97 τους Μάτζικ. Έτσι ανέβηκαν στο 15-15 σε ένα ματς που δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο τους. Στο 16-14 πήγαν οι ηττημένοι.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Κάρι με 26 πόντους και 6 ασίστ, αλλά άλλος έκλεψε την παράσταση για λάθος λόγους. Ο Ντρέιμοντ Γκριν και ο Στιβ Κερ είχαν μια έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός timeout και εκεί που μιλούσαν, ο Ντρέιμοντ σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε στα αποδυτήρια. Δεν έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά.

Αυτή δεν είναι η πρώη φορά που ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών δημιουργεί αναστάτωση στην ομάδα.