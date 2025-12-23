Oι Γουόριορς με πρωταγωνιστή τον Κάρι επικράτησαν με 120-97 των Μάτζικ.

Με νίκη συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Γουόριορς που καθάρισαν εύκολα με 120-97 τους Μάτζικ. Έτσι ανέβηκαν στο 15-15 σε ένα ματς που δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο τους. Στο 16-14 πήγαν οι ηττημένοι.

Για τους νικητές κορυφαίς ήταν ο Κάρι με 26 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Μπάτλερ πρόσθεσε 21 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπανκέρο έκανε καλό ματς γεμίζοντας τη στατιστικη του με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ αλλά και 7 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του. Στους 20 σταμάτησε ο Μπέιν.