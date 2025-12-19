Αντετοκούνμπο: «Είμαι η πιο καυτή... γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα για το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το όνομα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot όνομα στο ΝΒΑ, αφού τα σενάρια που εμπλέκουν το όνομα του σε ενδεχόμενες ανταλλαγές δίνουν και παίρνουν.

Ο Greek Freak μίλησε στα media για την κατάσταση αυτή και χρησιμοποίησε μια φοβερή ατάκα για να περιγράψει όλα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό.



«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ. Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή... γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Έλληνας σταρ.

Μεταξύ άλλων είπε και πως: «Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχούν για τις φήμες που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για φήμες και τίτλους. Εκτιμώ τους δημοσιογράφους και τα Media, όλοι είναι μέρους του παιχνιδιού, αλλά στο τέλος της ημέρας παλεύουμε για τη ζωή μας, πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς».