Eύκολα οι Μπουλς με τριπλό Γκίντεϊ, οι «αρκούδες» δάγκωσαν τους «λύκους»

Μπουλς και Γκρίζλις συνέχισαν θετικά την πορεία τους στο ΝΒΑ, αφού υπέταξαν Καβς και Τίμπεργουλβς αντίστοιχα.

Οι Μπουλς δεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στη νίκη με 127-111 επί των Καβς με πολύ καλή τελευταία περίοδο. Έτσι ανέβηκαν στο 11-15 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 15-13. Από την πλευρά των νικητών triple double έκανε ο Γκίντεϊ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ. O Γουάιτ είχε 25 πόντους και ο Βούτσεβιτς μέτρησε 20 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 32 πόντους είχε ο Μίτσελ και 21 μέτρησε ο Τάισον.

Απόδραση των Γκρίζλις

Το παλεύουν οι Γκρίζλις αλλά θα πρέπει να βρουν σταθερότητα. Το Μέμφις επικράτησε με 116-110 των Τίμπεργουλβς και έτσι κατάφεραν να πάνε στο 12-14 μετά από ένα σημαντικό διπλό σε δύσκολη έδρα. Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είχε 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Λαντέιλ μέτρησε 20 πόντους με 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Γκομπέρ είχε 16 πόντους με 16 ριμπάουντ, ο Ραντλ μέτρησε 21 πόντους και ο ΝτιΒιτσέντζο 19 πόντους με 11 ριμπάουντ.