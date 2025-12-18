Eύκολα οι Μπουλς με τριπλό Γκίντεϊ, οι «αρκούδες» δάγκωσαν τους «λύκους»
Οι Μπουλς δεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στη νίκη με 127-111 επί των Καβς με πολύ καλή τελευταία περίοδο. Έτσι ανέβηκαν στο 11-15 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 15-13. Από την πλευρά των νικητών triple double έκανε ο Γκίντεϊ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ. O Γουάιτ είχε 25 πόντους και ο Βούτσεβιτς μέτρησε 20 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 32 πόντους είχε ο Μίτσελ και 21 μέτρησε ο Τάισον.
Απόδραση των Γκρίζλις
Το παλεύουν οι Γκρίζλις αλλά θα πρέπει να βρουν σταθερότητα. Το Μέμφις επικράτησε με 116-110 των Τίμπεργουλβς και έτσι κατάφεραν να πάνε στο 12-14 μετά από ένα σημαντικό διπλό σε δύσκολη έδρα. Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είχε 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Λαντέιλ μέτρησε 20 πόντους με 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Γκομπέρ είχε 16 πόντους με 16 ριμπάουντ, ο Ραντλ μέτρησε 21 πόντους και ο ΝτιΒιτσέντζο 19 πόντους με 11 ριμπάουντ.
