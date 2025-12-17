Ο Τζέιλεν Μπράνσον υποκλίθηκε στους παγκίτες των Νικς μετά την κατάκτηση του NBA Cup.

Oι Νικς με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Αλλά εκεί που έκλεψε την παράσταση ήταν όταν πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP. Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης αποθέωσε ορισμένους παγκίτες όπως ο Κλάρκσον, ο Ρόμπινσον και ο Κόλεκ που ήτνα καθοριστικοί.

«Θέλω να πω κάτι. Σήμερα χωρίς τον Τζόρνταν Κλάρκστον, τον Μίτσελ Ρόμπινσον και τον Τάιλερ Κόλεκ, δεν θα είχαμε κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς», παραδέχθηκε ο Μπράνσον.