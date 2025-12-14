Oι Σπερς πήραν το θρίλερ με τους Θάντερ και προκρίθηκαν μετά το 111-109 στον τελικό του NBA Cup.

Βρέθηκε η ομάδα που θα νικήσει τους Θάντερ. Οι Σπερς έδειξαν χαρακτήρα και υποχρέωσαν στη δεύτερη ήττα στη σεζόν την Οκλαχόμα μετά το 111-109. Έτσι πέρασαν στον τελικό του ΝΒΑ Cup εκεί όπου θα παίξουν με τους Νικς.

Οι Σπερς ενώ είχαν διαφορά τριών πόντων στα τελευταία δευτερόλεπτα, πάντα επέλεγαν να κάνουν φάουλ και να στείλουν τον αντίπαλο στις βολές για να μην δεχθούν τρίποντο ισοφάρισης. Το σκηνικό επαναλήφθηκε αρκετές φορές, αφού και οι Θάντερ έκαναν φάουλ, αλλά το Σαν Αντόνιο ήταν εύστοχο στις βολές.

Ο Γουεμπανιάμα επέστρεψε στη δράση με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση. Ο Βασέλ είχε 23 πόντους και 22 μέτρησαν οι Καστλ και Φοξ. Από την άλλη πλευρά ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 29 πόντους. Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Γουίλιαμς είχαν από 17 πόντους.