Μπράουν: «Αν θες να είσαι σπουδαίος παίκτης, πουλάς την ψυχή σου»
Ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς «κουβαλάει» την ομάδα στις πλάτες του τη φετινή σεζόν στο NBA λόγω της απουσίας του τραυματία Τζέισον Τέιτουμ και πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν.
Η Βοστόνη βρίσκεται στην 3η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 15-9 και ο Μπράουν έχει κατά μέσο όρο 29.1 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ. Αν μη τι άλλο έχει «γεμίσει» με τον καλύτερο τρόπο τα παπούτσια του Τέιτουμ παίρνοντας τον ηγετικό ρόλο στους Σέλτικς.
Μιλώντας σε Live Stream, ο Τζέιλεν Μπράουν δεν κρύφτηκε από το... δάχτυλό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να είσαι σπουδαίος παίκτης, πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου. Πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου, πρέπει να είσαι flopper. Αν θέλεις να είσαι MVP, ο καλύτερος των καλύτερων, η κορυφή της κορυφής, πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου και απλά να είσαι flopper».
Και συνέχισε: «Αν θέλετε, μπορώ να το κάνω, μπορώ να πάω στην προπόνηση και, ξέρετε, να εστιάσω στο να αναδεικνύω την επαφή. Πρέπει να το κάνεις».
Το βίντεο που κάνει την σχετική αναφορά σε Live Stream
“If you wanna be a great player, you gotta sell your soul. You gotta be a flopper. If you wanna be an MVP, you wanna be top of the top, you gotta sell your soul and just be a flopper.“— Riley ❄️ (@rileysbetter) December 9, 2025
- Jaylen Brown pic.twitter.com/Cc6foIuiBZ
